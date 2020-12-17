فتيات «الديدليفت» يتحدثون لـ«الدستور» عن نظرة المجتمع لهن

جيهان السويركي: «البنت من حقها تعمل أي حاجة في الدنيا»

«رفع الأثقال» رياضة عرفها الجميع بأنها مخصصة للرجال، ولكن الغريب أن هناك فتيات يمارسن تمرين الديدليفت ما جعلهم لافتين للأنظار.و"الديدليفت" يعتبر من أهم تمارين رفع الأثقال التي تهدف إلى تقوية الجسم وله الكثير من الفوائد؛ حيث يستهدف أكثر من عشرة عضلات في جسم الفرد.في سياق ذلك، حاورت "الدستور" بعض الفتيات لمعرفة نظرة المجتمع لهن.چيهان السويركي، واحدة من أشهر الفتيات في رفع الأثقال، تبلغ من العمر ١٩ عاما تدرس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، قائلة: بدأت بألعاب القوى في عمر صغير وتحديت الكثير من الصعاب"."محدش كان بيلعب الرياضات دى غيري في البلد"، قالت جيهان إنها وحدها من ظهرت في ألعاب القوة البدنية "الديدليفت" وحصلت على علامات كبيرة في فترة قصيرة وتنافس كبير وسط بطولاتها.عانت جيهان من نظرة المجتمع لها منذ بداية إتقانها لألعاب القوة بسبب أنها الوحيدة في بلدتها التي تلعب رياضة رفع الأثقال، مضيفة: "بحكم العادات والتقاليد كان دايمًا التحفيل عليا صعب، في الأول كنت بضايق من نظرتهم بس دلوقت لا".استطاعت جيهان أن تحقق العديد من النجاحات في عمر صغير، وعن نظرة الفتيات فهناك من يحفزونها، ويروونها قدوة، وهناك من يرونها مثل الرجال، حسب حديثها.ووجهت جيهان رسالة بضرورة الخروج من تلك الدائرة التي تتحكم في الفتيات وما يجب يفعلونه، حيث أنه من حق أي فتاة أن تفعل أي شيء.