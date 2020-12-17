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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

وزير الداخلية يعتمد قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:47 م
مؤتمر الداخلية
مؤتمر الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسى 2020- 2021.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق، بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى (2020-2021) 55226 طالبًا، وبلغ الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، المؤهلات الجامعية 5432، خريجو الحقوق 10027.

وقد خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة، لتولي أعبائه الوظيفة الشرطية وتمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات، ورصد نتائجها صبورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة 14075، والمستهدف 2806 وذلك على النحو التالي: (1150 من حاملي الثانوية العامة وما يعادلها - 456 مؤهلات جامعية - 1200 خريجى الحقوق)، وقد روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى حيث إن المقبولين يمثلون كل شرائح المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية، وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصري، قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.

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