رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على أحداث وملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
محمد قدري
طباعة
نواصل رصد تفاصيل وأحداث العمل الناجح والمعروض حاليا؛ حيث نقدم ملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33 من بطولة النجمة مي عز الدين بعد اقتراب انتهاء الحلقات وحل العقدة تماما.

ملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33


شهد مسلسل خيط حرير الحلقة 33 أحداثا سريعة ومتلاحقة وفي الوقت نفسه ساهمت كثيرا في إزالة الغموض عن الأحداث التي يتابعها الجمهور منذ الحلقة الأولى من العمل، فالبداية كانت من خلال فخ أقامه "علي" للمحامي "رجائي" وانتزاع كافة الاعترافات منه، حيال التهم التي قام بها لحماية "مسك" في الوقت الذي يكون فيه رجال الشرطة يسجلون الحوار ويقبضون عليه ولكنه يؤكد أنه سيجد الكثير من الثغرات القانونية للخروج من التهمة الموجهة إليه.

يدخل حازم دويدار في خلاف كبير مع والدته "رجاء" بسبب طردها لزوجتها من القصر الذي يعيشون فيه على غرار خلافات بينهما، ويقرر الخروج من المنزل فتهدده بأنها ستعاقبه على غرار ما فعلت من قبل مع زوجته الأولى مسك، تذهب "مسك" إلى خالتها وتتفق معها على فتح صفحة جديدة وترك كل الماضي خلفهم وأن الظروف هي من قادتهم لتلك الخلافات وتقر أنها لم تقدم على سرقة الأموال وأنها تريد لم شمل العائلة من جديد ولا داعي لاستمرار الخلافات مرة أخرى وأنها تسعى لتصفية كل الخلافات مع الجميع.

أبطال وصناع مسلسل خيط حرير

يشارك في بطولة المسلسل الجديد المذاع من خلال 35 حلقة عدد كبير من النجوم على رأسهم مي عز الدين ومحمود عبد المغني وسوسن بدر وحازم سمير ومي سليم ونيقولا معوض ومحمد علي رزق وهنادي مهنا ويوسف عثمان وأحمد خليل وأحمد صيام وولاء الشريف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج غبراهيم فخر ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويذاع المسلسل في تمام الثامنة مساء كل يوم من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON كما يعاد مرتين يوميا ويذاع في تمام العاشرة مساء على قناة ON دراما ويمكن للمتابعين مشاهدته عبر منصة Watch It في أي وقت.

قد يهمك أيضا..

تعرف على ملخص أحداث مسلسل خيط حرير الحلقتين 30 و31



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تداول إجابات «الفرنساوي» بالامتحان التجريبي لأولى ثانوي

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

image description

لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

image description

محافظ أسيوط: مشروع تبطين الترع نقلة حضارية في القرى والنجوع

image description

لمتابعة إجراءات «كورونا».. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

«علمية كورونا» تحذر: الفيروس أصبح سريع الانتقال.. والوقاية «أهم شيء»

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

الثلوج تقطع الكهرباء عن 10 آلاف منزل باليابان

موسكو تختبر نظامًا جديدًا لتتبع السفن فى البحر الأسود

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

جلال الدين الرومي.. شاعر الصوفية (بروفايل)

سفير بريطانيا فى مصر يتحدث عن تجربته في تعلم اللغة العربية

زيزيت سالم تكتب: الأدب الجيد جغرافيا جيدة في رواية «طبيب أرياف» للمنسي قنديل

«عوالم الإنسان المجهولة» على طاولة مكتبة المستقبل.. السبت