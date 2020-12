تعرف على أحداث وملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33

ملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33

نواصل رصد تفاصيل وأحداث العمل الناجح والمعروض حاليا؛ حيث نقدم ملخص مسلسل خيط حرير الحلقة 33 من بطولة النجمة مي عز الدين بعد اقتراب انتهاء الحلقات وحل العقدة تماما.شهد مسلسل خيط حرير الحلقة 33 أحداثا سريعة ومتلاحقة وفي الوقت نفسه ساهمت كثيرا في إزالة الغموض عن الأحداث التي يتابعها الجمهور منذ الحلقة الأولى من العمل، فالبداية كانت من خلال فخ أقامه "علي" للمحامي "رجائي" وانتزاع كافة الاعترافات منه، حيال التهم التي قام بها لحماية "مسك" في الوقت الذي يكون فيه رجال الشرطة يسجلون الحوار ويقبضون عليه ولكنه يؤكد أنه سيجد الكثير من الثغرات القانونية للخروج من التهمة الموجهة إليه.يدخل حازم دويدار في خلاف كبير مع والدته "رجاء" بسبب طردها لزوجتها من القصر الذي يعيشون فيه على غرار خلافات بينهما، ويقرر الخروج من المنزل فتهدده بأنها ستعاقبه على غرار ما فعلت من قبل مع زوجته الأولى مسك، تذهب "مسك" إلى خالتها وتتفق معها على فتح صفحة جديدة وترك كل الماضي خلفهم وأن الظروف هي من قادتهم لتلك الخلافات وتقر أنها لم تقدم على سرقة الأموال وأنها تريد لم شمل العائلة من جديد ولا داعي لاستمرار الخلافات مرة أخرى وأنها تسعى لتصفية كل الخلافات مع الجميع.يشارك في بطولة المسلسل الجديد المذاع من خلال 35 حلقة عدد كبير من النجوم على رأسهم مي عز الدين ومحمود عبد المغني وسوسن بدر وحازم سمير ومي سليم ونيقولا معوض ومحمد علي رزق وهنادي مهنا ويوسف عثمان وأحمد خليل وأحمد صيام وولاء الشريف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج غبراهيم فخر ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويذاع المسلسل في تمام الثامنة مساء كل يوم من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON كما يعاد مرتين يوميا ويذاع في تمام العاشرة مساء على قناة ON دراما ويمكن للمتابعين مشاهدته عبر منصة Watch It في أي وقت.