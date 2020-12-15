رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على ملخص أحداث مسلسل خيط حرير الحلقتين 30 و31

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
طباعة
 خلال التقرير التالي نرصد ملخص مسلسل خيط حرير الحلقتين 30 و31، حيث يتابع الجمهور المصري حلقات مسلسل النجمة مي عز الدين، وسط تتابع الأحداث وتطورها وزيادة الإثارة يوما تلو الآخر، وحدوث تعقيدات في الأحداث ومحاولة البحث عن حل العقدة، ومع الحلقات الأخيرة تنفرج أزمة البحث عن القاتل ومحاسبة الجاني.

 مسلسل خيط حرير حلقه 30 و31

خلال الحلقات الماضية ومع البحث المستمر للأجهزة الأمنية بقيادة المقدم عادل تظهر أدلة جديدة تدين "مسك" في قضية قتل "يوسف"، ويتم إصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، يبدأ "علي" في تحذيرها وبالفعل تخرج من منزلها في طريقها للهرب وتبحث عنها الشرطة لكنها تهرب في منزل فؤاد، يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل "علي" الذي يقدم شخصيته الفنان محمود عبد المغني على إيجاد دليل براءة "مسك" وأنها غير متورطة في قضية قتل "يوسف" ويخبرها في التليفون بأن القضية ستغلق خلال ساعات قليلة وأنها ستخرج بريئة، ويتم التطرق إلى الأسلوب الذي تعلمته "مسك" من زوجها السابق في العمل على الإيقاع بالشركات وكيف ساهمت في سقوط شركة دويدار من أجل الاستحواذ عليها وشرائها بعد سقوطها.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل خيط حرير

يعرض المسلسل على قناة ON العامة بواقع 3 مرات يوميا حيث تعرض المرة الأولى في تمام الساعة 7:45 مساء ومرتين إعادة كما يعرض العمل 3 مرات أيضا على شاشة قناة ON DRAMA بداية من الساعة 10 مساء ومرتين في تمام الخامسة والحادية عشرة صباحا، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال عرضه بواقع 6 مرات يوميا

أبطال وصناع مسلسل خيط حرير

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم مي عز الدين ومحمود عبد المغني ومي سليم وسوسن بدر ومحمد علي رزق وهنادي مهنا وحازم سمير وولاء الشريف وأحمد صيام ويوسف عثمان ونيقولا معوض وصفاء الطوخي والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

قد يهمك أيضا:

مواعيد مسلسل خيط حرير وأحداث الحلقات السابقة




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 15-12-2020

الصور

image description

تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة بحي غرب أسيوط

image description

«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

image description

وفد من «الأمريكية للتنمية» للتعريف بالمنح المقدمة لجامعة أسيوط

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

علاج الأرق يساعد في تحسين الذاكرة

إصابة حيوانات المنك في أمريكا بكورونا تثير المخاوف من تفشي الفيروس

تحذير أممي: تقدم البشرية مهدد بسبب الضغوط على البيئة

شرب الماء بـ «طريقة خاطئة» قد تلحق أضرار كبيرة بالجسم

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

أمسية أدبية لمناقشة مؤلفات يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

قراءات شعرية وقصصية مفتوحة بنادي أدب آفاق اشتراكية

افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع