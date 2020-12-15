تعرف على ملخص أحداث مسلسل خيط حرير الحلقتين 30 و31

يتابع الجمهور المصري حلقات مسلسل النجمة مي عز الدين، وسط تتابع الأحداث وتطورها وزيادة الإثارة يوما تلو الآخر، وحدوث تعقيدات في الأحداث ومحاولة البحث عن حل العقدة، ومع الحلقات الأخيرة تنفرج أزمة البحث عن القاتل ومحاسبة الجاني

مواعيد وقنوات عرض مسلسل خيط حرير

أبطال وصناع مسلسل خيط حرير





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خلال الحلقات الماضية ومع البحث المستمر للأجهزة الأمنية بقيادة المقدم عادل تظهر أدلة جديدة تدين "مسك" في قضية قتل "يوسف"، ويتم إصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، يبدأ "علي" في تحذيرها وبالفعل تخرج من منزلها في طريقها للهرب وتبحث عنها الشرطة لكنها تهرب في منزل فؤاد، يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل "علي" الذي يقدم شخصيته الفنان محمود عبد المغني على إيجاد دليل براءة "مسك" وأنها غير متورطة في قضية قتل "يوسف" ويخبرها في التليفون بأن القضية ستغلق خلال ساعات قليلة وأنها ستخرج بريئة، ويتم التطرق إلى الأسلوب الذي تعلمته "مسك" من زوجها السابق في العمل على الإيقاع بالشركات وكيف ساهمت في سقوط شركة دويدار من أجل الاستحواذ عليها وشرائها بعد سقوطها.يعرض المسلسل على قناة ON العامة بواقع 3 مرات يوميا حيث تعرض المرة الأولى في تمام الساعة 7:45 مساء ومرتين إعادة كما يعرض العمل 3 مرات أيضا على شاشة قناة ON DRAMA بداية من الساعة 10 مساء ومرتين في تمام الخامسة والحادية عشرة صباحا، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال عرضه بواقع 6 مرات يوميايشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم مي عز الدين ومحمود عبد المغني ومي سليم وسوسن بدر ومحمد علي رزق وهنادي مهنا وحازم سمير وولاء الشريف وأحمد صيام ويوسف عثمان ونيقولا معوض وصفاء الطوخي والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.