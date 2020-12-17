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مصر

66.6 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للإمارات خلال 9 أشهر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:00 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أميرة ممدوح
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات لتسجل 2.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منه 1.7 مليار دولار، يليه آلات وأجهزة كهربائية 127.3 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 110.3 مليون دولار، ثم كتب وصحف وصور 60.5 مليون دولار، وأخيرًا فواكه وأثمار 53.4 مليون دولار.

وسجلت الواردات المصرية من دولة الإمارات انخفاضًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتبلغ مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.5%، وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث سجل 3.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 26.6%.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر لتسجل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 2020، مقابل 1.1 مليار دولار عام 2018 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 46.5%.

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