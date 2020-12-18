قانونيون عن منع تصوير المحاكمات دون تصريح: حق أصيل وإنساني لحماية المتهم

















عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، خاصة بمنع التصوير أو نشر وقائع جلسة محاكمة دون تصريح، وفي هذا التقرير نرصد الآراء القانونية حول القرار.المادة المضافة تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».وكان الهدف من القرار منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يُحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.وقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن هذا التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بتجريم كل من يقوم بتصوير أو تسجيل وقائع الجلسة مخاطبًا به جميع الأفراد داخل الجلسة، من مواطنين أو محامين أو صحفين أو أي من الشهود الذين يتم استدعائهم.وبين «وهبة»، أن هذه المادة منعت وقيدت حق التصور والتسجيل والبث والنشر وحظرته على أي شخص يحضر الجلسة من تلقاء نفسه إلا إذا حصل على إذن قبل قيامه بالتصوير من رئيس المحكمة، وبالتالى تعد هذه الجريمة المنوط بتطبيقها والمختص بنظرها رئيس المحكمة، ما يدخلها من ضمن جرائم الجلسات.وأشار إلى أن الملاحظ في هذه الجريمة، أنه إذا تم التصوير دون إذن وعلم رئيس المحكمه ليس له أن يتخذ أي إجراء قانوني في حق من قام بهذا الفعل إلا بعد موافقة النيابة العامة، باعتبارها ممثل الادعاء العام عن الشعب، ثم رأي المتهم باعتبار المجنى عليه، والذى وقعت عليه الجريمة، كون أن الأصل هو أن لا يتم تصوير أو تسجيل إجراءات الجلسه حفاظًا على حقوق الإنسان، وعدم نشر أخبار متعلقة بالمتهم، إضافة إلى موافقة المدعي بالحق المدني، على أن يثبت في محضر الجلسة موافقتهم.وأوضح أن الأصل أن الجريمة لا تقوم إلا على موافقة من سبق ذكرهم، فإن التصريح بالتصوير من البداية يجب أن يقوم على ذلك أيضًا إذ لا يصح التصوير أو النشر أو دخول الساده الصحفين إلا إذا تمت الموافقة أيضًا من كل الفئات المنصوص عليها في هذه المادة، وليس للمحكمة منفردة الموافقه على التصوير أو التفرد باتخاذ القرار.وأكد أن هذه المادة اشتملت على التصوير والتسجيل داخل الجلسة واشتملت على النشر خارج الجلسه أي أنه لا يجوز أن يتم نقل محتويات وإجراءات ما تداول في الجلسة من أقوال أو دفاع أو حتى تصاريح على لسان المحامين من دفاعهم داخل الجلسة، وإلا يعد من ضمن الجريمة، ثم العقوبة التبعية وهى أن يتم محو أو شطب هذا التسجيل أو إعدام الجهاز الذي تم عليه التسجيل ذاته.وفي السياق ذاته، قال الخطيب محمد، خبير قانوني، أن منع تصوير المتهم يعتبر حق من حقوقه القانونية والإنسانية، إنه لم يتم تصويره في مرحلة المحاكمة خاصة إذا لم يصدر حكم بإدانته، حيث يعتبر افتراض البراءة حق قانوني من حقوق المتهم في المحاكمة الجنائية، ويعتبر حق من حقوق الإنسان طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وأضاف «محمد»، أن هذا يعتبر تدبير من إجراءات سير الجلسة أو تنظيمها، وهناك أشياء مشابهة لذلك مثل المادة 37 من قانون مكافحة الإرهاب به بند أن يمنع من يشك في إدانته بعمل إرهابي أن يكون بحيازته وسائل اتصال معينة حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، وإلا المعاقبة بالحبس.ولفت إلى أن المسئول عن آلية تنفيذ هذا القرار هو رئيس المحكمة، كونه معني بسير الجلسة الجنائية، لذا هو من يسأل من راغب التصوير أو النشر أو البث، ولكن ذلك مشروط بموافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، حيث إنه من حقهم الأصيل الموافقة على الظهور العلني من عدمه.