28214 إصابة جديدة بكورونا في بروسيا

سجلت السلطات الروسية 28 ألفا و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و762 ألفا و668 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 587 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 49 ألفا و151 شخصا.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6711 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3763 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1471 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى أن 26 ألفا و440 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و202 ألف و540 شخصا.