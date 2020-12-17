«بغدادى بيج باند» مع فنانين من كوبا والأرجنتين بالأوبرا.. الليلة

يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي تحييه فرقة «بغدادي بيج باند» بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي.الحفل يتضمن عددًا من المفاجأت الفنية التي أعدها الفريق، منها أداء عدد من أعمال الجاز العالمية، إلى جانب مشاركة عارضين من كوبا والأرجنتين يقدمون تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الأعمال الغنائية التي يتضمنها البرنامج.بالإضافة إلي مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز وأغاني الكريسماس منها:« مزاج جيد٬ موجة٬ شيئ صغير مجنون يدعي الحب٬ رقصة القمر٬ غني غني غني٬ قدوم سانتا كلوز للمدينة، كريسماس الأزرق٬ إنه أجمل يوم في السنة وأنت لاشئ حتى تجد من يحبك».يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.