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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: لقاء القمة بين السيسى وبن زايد يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:55 م
سيد قاسم
سيد قاسم
إسلام نصير
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أكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء القمة بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: «يأتي في توقيت هام وحساس ووسط تطورات عدة تمر بها المنطقة العربية، علاوة على انتخاب رئيس أمريكي جديد».

وأشار «قاسم»، في بيان له اليوم، إلى أن العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات مثال بارز لنمو وتطور العلاقات المصرية العربية خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن هناك تطابق تام بين وجهات النطر المصرية والإماراتية فيما يخص مواجهة الإرهاب أو مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية التي تجابه المنطقة في العموم، وتواجه منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء القمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، خصوصًا وأنه تطرق إلى العديد من الملفات البارزة المطروحة في المنطقة العربية، سواء سوريا أواليمن أوليبيا أوالقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا، على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية، والرفض التام للتدخلات الأجنبية لتحقيق أجندات معينة لا تبغي الخير للمنطقة.

وثمن نائب البحر الأحمر موقف مصر في التزامها بالحفاظ على أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري.

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