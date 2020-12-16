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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على مسجل خطر وزوجته بتهمة تعذيب نجلهما في الهرم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:23 م
القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر وزوجته
ندى حمدي
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ألقى رجال مباحث الجيزة، القبض على مسجل خطر وزوجته، لاتهامهما بتعذيب ابنهما البالغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، بكسر ذراعه، والاعتداء الدائم عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء، لرغبته فى الإقامة بصحبة جدته، التى تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن فى عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رصدت مديرية أمن الجيزة، تداول مقطع فيديو لأحد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله به العديد من أثار التعذيب الجسدى، وذكر خلال مقطع الفيديو الذى سجله له أحد جيرانه، أن والديه وراء الاعتداء عليه بالضرب، وكسر ذراعه، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء.

بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن الفيديو دارت أحداثه بدائرة القسم، وتوصل رجال المباحث إلى هوية الطفل المجنى عليه، وبإعداد كمين لوالديه، تمكن الرائد محمد طارق معاون مباحث قسم الهرم من ضبطهما، وتم الوصول للطفل، وتبين إصابته بعدة جروح وكدمات بجسده.

وتوصلت تحريات الرائد محمد سعودى إلى أن والد الطفل مسجل خطر، ووالدته سبق اتهامها فى عدة قضايا، وأن والدا الطفل اعتادا الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، لرغبة الطفل فى الإقامة لدى جدته التى تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن فى عدة قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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