التعليم تعلن نسبة حضور طلاب الأول الثانوي بالامتحان التجريبي
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:38 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة حضور الطلاب لليوم الثاني 97%.
وأكدت الوزارة أنه بلغت نسبة حضور الطلاب في مواد اليوم كالتالي:
الجغرافيا = ٦٢٩.٩٣٣ طالب
اللغة الإنجليزية = ٦٣١.٣٧٦ طالب
اللغة الفرنسية = ١.٩٠٣ طالب
اللغة الألمانية = ١٨ طالبًا
وأعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١.٢٦٣.٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.
وأكدت الوزارة أنه بلغت نسبة حضور الطلاب في مواد اليوم كالتالي:
الجغرافيا = ٦٢٩.٩٣٣ طالب
اللغة الإنجليزية = ٦٣١.٣٧٦ طالب
اللغة الفرنسية = ١.٩٠٣ طالب
اللغة الألمانية = ١٨ طالبًا
وأعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١.٢٦٣.٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.