التعليم تعلن نسبة حضور طلاب الأول الثانوي بالامتحان التجريبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة حضور الطلاب لليوم الثاني 97%.وأكدت الوزارة أنه بلغت نسبة حضور الطلاب في مواد اليوم كالتالي:الجغرافيا = ٦٢٩.٩٣٣ طالباللغة الإنجليزية = ٦٣١.٣٧٦ طالباللغة الفرنسية = ١.٩٠٣ طالباللغة الألمانية = ١٨ طالبًاوأعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١.٢٦٣.٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.