البنك الدولى يتوقع عودة اقتصاد كمبوديا إلى النمو العام المقبل

البنك الدولى يتوقع عودة اقتصاد كمبوديا إلى النمو العام المقبل
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:36 م
وكالاتطباعة
توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد كمبوديا بنسبة 2% هذا العام، قبل أن يسجل نموًا بنسبة 4% في العام القادم.
جاءت هذه التوقعات ضمن تحديثات للوضع الاقتصادي للبلاد تم نشرها، اليوم الأربعاء.
ورغم أن التوقعات جاءت أكثر تفاؤًلا من توقعات اقتصادية صدرت في وقت سابق من هذا العام، فقد حذرت إنجونا دوبراجا، مديرة البنك الدولي لكمبوديا من أن "حالة عدم اليقين الكبيرة" لا تزال قائمة، وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة من تسببت جائحة كورونا فى فقدانهم أعمالهم.
وقالت دوبراجا:"يجب أن يكون الهدف الأهم هو الاستعادة السريعة للوظائف التي تم شطبها أو تعليقها بسبب الجائحة".
وأكدت ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية الأخيرة.
وتضررت المحركات الرئيسية للاقتصاد الكمبودى، وهي قطاعات البناء والسياحة وصادرات الملابس من جراء تداعيات جائحة كورونا، بعدما ظلت البلاد تسجل على مدار عقد نموًا سنويًا فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 7% قبل الجائحة.
جاءت هذه التوقعات ضمن تحديثات للوضع الاقتصادي للبلاد تم نشرها، اليوم الأربعاء.
ورغم أن التوقعات جاءت أكثر تفاؤًلا من توقعات اقتصادية صدرت في وقت سابق من هذا العام، فقد حذرت إنجونا دوبراجا، مديرة البنك الدولي لكمبوديا من أن "حالة عدم اليقين الكبيرة" لا تزال قائمة، وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة من تسببت جائحة كورونا فى فقدانهم أعمالهم.
وقالت دوبراجا:"يجب أن يكون الهدف الأهم هو الاستعادة السريعة للوظائف التي تم شطبها أو تعليقها بسبب الجائحة".
وأكدت ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية الأخيرة.
وتضررت المحركات الرئيسية للاقتصاد الكمبودى، وهي قطاعات البناء والسياحة وصادرات الملابس من جراء تداعيات جائحة كورونا، بعدما ظلت البلاد تسجل على مدار عقد نموًا سنويًا فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 7% قبل الجائحة.