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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى يتوقع عودة اقتصاد كمبوديا إلى النمو العام المقبل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد كمبوديا بنسبة 2% هذا العام، قبل أن يسجل نموًا بنسبة 4% في العام القادم.

جاءت هذه التوقعات ضمن تحديثات للوضع الاقتصادي للبلاد تم نشرها، اليوم الأربعاء.

ورغم أن التوقعات جاءت أكثر تفاؤًلا من توقعات اقتصادية صدرت في وقت سابق من هذا العام، فقد حذرت إنجونا دوبراجا، مديرة البنك الدولي لكمبوديا من أن "حالة عدم اليقين الكبيرة" لا تزال قائمة، وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة من تسببت جائحة كورونا فى فقدانهم أعمالهم.

وقالت دوبراجا:"يجب أن يكون الهدف الأهم هو الاستعادة السريعة للوظائف التي تم شطبها أو تعليقها بسبب الجائحة".

وأكدت ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية الأخيرة.

وتضررت المحركات الرئيسية للاقتصاد الكمبودى، وهي قطاعات البناء والسياحة وصادرات الملابس من جراء تداعيات جائحة كورونا، بعدما ظلت البلاد تسجل على مدار عقد نموًا سنويًا فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 7% قبل الجائحة.

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