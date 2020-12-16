جامعة حلوان تُعلن نتيجة مسابقة الفوتوغرافيا والكاريكاتير

أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن نتائج مسابقة الفوتوغرافيا والكاريكاتير، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وتنافس في المسابقة حوالي 100 طالب وطالبة على مستوى الجامعة، بواقع 350 عملًا فنيًا (صور فوتوغرافية ورسم كاريكاتير)، في أجواء مليئة بالتنافس الشريف والود بين الطلاب، وخاصةً في ظل كونها المؤهلة لمسابقة «إبداع 9».وشارك في المسابقة طلاب وطالبات من كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (للطلاب المتخصصين)، ومركز الفنون التشكيلية (للطلاب غير المتخصصين).وأشادت لجنة التحكيم، بارتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب، وبخاصة الطلاب غير المتخصصين، وسيطرت الطالبات على المراكز الأولى وحصدت على 10 مراكز من أصل 12 مركزًا.كانت النتيجة الختامية لمسابقة الفوتوغرافيا كالآتي:أولًا: المتخصصينالمركز الأول: شهد مصطفى البكري – الفنون الجميلة.المركز الثاني: منة علاء فضل – الفنون التطبيقية.المركز الثالث: سندس حازم عبد المنعم – الفنون التطبيقية.ثانيًا: غير المتخصصيينالمركز الأول: زينب صلاح عبد الله - الحقوق.المركز الثاني: مريم سيد محمد - الآداب.المركز الثالث: محمد عصام حنفي - التجارة.وتأهلوا مباشرة إلي مسابقة إبداع (9) مجال الفوتوغرافياوكانت النتيجة الختامية لمسابقة الكاريكاتير كالآتي:أولًا: المتخصصيينالمركز الأول: علا صبري محمد - الفنون الجميلة.المركز الثاني: هدير محمد محمد – الفنون الجميلة.المركز الثالث: سلمى صلاح الدسوقي – الفنون التطبيقية.ثانيًا: غير المتخصصيينالمركز الأول: سلمى خالد سيد – الخدمة الإجتماعية.المركز الثاني: آيه يونس يونس – الحقوق.المركز الثالث: أحمد علي شعبان - الآداب.( إدارة النشاط الفني )