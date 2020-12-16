مجلس الأمن يشدد على انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

شدد مجلس الأمن، اليوم الاربعاء، على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، وعلى أهمية تفعيل آليات مراقبة لقرار وقف إطلاق النار للتأكد من مصداقيتها وفعاليتها.جاء ذلك بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، حول الوضع في ليبيا.وأقر رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر، سفير جنوب إفريقيا، جيري ماتجيلا، في بيان لوسائل الإعلام، بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة.وأكد أعضاء مجلس الأمن أن انخراط القوى المتنازعة في ليبيا في العمل السياسي ضروري لاستقرار بلادهم وازدهارها في المستقبل، وأشاروا إلى التقدم الذي أحرزه المنتدى السياسي الليبي حتى الآن.