خناقة مهرجانات.. التفاصيل الكاملة حول خلافات عمر كمال وحمو بيكا
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:46 م
محمد قدريطباعة
نرصد أهم أسباب وتفاصيل الأزمة التي حدثت خلال الساعات الماضية وخلافات عمر كمال وحمو بيكا مؤديا المهرجانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جذبت انتباه الجمهور ودعتهم للبحث عن أسباب تلك المشكلات والتراشق بين الطرفين.
أسباب خلافات عمر كمال وحمو بيكااشتعلت خلافات عمر كمال وحمو بيكا ووصلت إلى حد التراشق بالألفاظ والتهم عبر الصفحات الرسمية على فيس بوك من خلال المنشورات وخاصية البث المباشر، فاتهم حمو بيكا عمر كمال بأنه خائن للعشرة والصداقة وأنه السبب في صعوده على كتفيه خلال الأغاني المشتركة التي قدموها خلال الفترة الماضية وحققت ملايين المشاهدات.
وكشف بيكا أسباب الأزمة الأخيرة، واتهم عمر كمال بالإخلال بالتعاقد بينهما بسبب مهرجان اتفقا عليه باسم فستان الفرح لصالح أحد المراكز التجارية الخاصة بفساتين الزفاف، وبعد الاتفاق تهرب عمر كمال من العمل المشترك بينهما وأن عمر كمال لا يحب إلا الأموال ونفسه فقط ولا يوجد شيء اسمه الصداقة في هذا الزمان، وطالب من كل متابعيه عدم التحدث عن أي عمل مع عمر ووصفه بـ"هذا الشخص" مع نشر صورته، ولفت إلى أن عمر كمال وحسن شاكوش لا يتحدثان إلا عن نفسهما فقط في كل لقاء إعلامي أو فيديو يظهران خلاله وعن الأغنيات الأكثر رواجا خلال العام المنقضي وعدم ذكر اسم بيكا بالرغم من اشتراكه في بعض هذه الأغنيات.
عمر كمال يهاجم حمو بيكاوهاجم عمر كمال حمو بيكا بعد هجوم الأول وقال إنه لم يربح من الأغنيات المشتركة بينهما من قبل وأنه يكسب أمواله بنفسه منذ زمن بعيد وكان يترك الأغنيات لحمو بيكا يرفعها على قناته للكسب منها وكان لا يتقاضى منها أي شيء وأن حمو بيكا لم يحترمه على الإطلاق في الاتفاق على مهرجان باسم فستان الفرح وفوجئ بصاحب المركز التجاري متواجد أثناء تواجده عنه حلاقه الخاص وأن حمو بيكا اتفق معه واستلم العربون دون أن يسلمه نصيبه، وأنه كان لا يريد تقديم مثل تلك الأعمال وأنه يتجه لتقديم فن محترم على غرار بعض ما قدمه خلال الفترة الماضية وأنه ليس له في الإهانات والتنمر ومن السهل أن يقول ألفاظ قد تعيب بيكا.
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