خناقة مهرجانات.. التفاصيل الكاملة حول خلافات عمر كمال وحمو بيكا

عمر كمال يهاجم حمو بيكا





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وكشف بيكا أسباب الأزمة الأخيرة، واتهم عمر كمال بالإخلال بالتعاقد بينهما بسبب مهرجان اتفقا عليه باسم فستان الفرح لصالح أحد المراكز التجارية الخاصة بفساتين الزفاف، وبعد الاتفاق تهرب عمر كمال من العمل المشترك بينهما وأن عمر كمال لا يحب إلا الأموال ونفسه فقط ولا يوجد شيء اسمه الصداقة في هذا الزمان، وطالب من كل متابعيه عدم التحدث عن أي عمل مع عمر ووصفه بـ"هذا الشخص" مع نشر صورته، ولفت إلى أن عمر كمال وحسن شاكوش لا يتحدثان إلا عن نفسهما فقط في كل لقاء إعلامي أو فيديو يظهران خلاله وعن الأغنيات الأكثر رواجا خلال العام المنقضي وعدم ذكر اسم بيكا بالرغم من اشتراكه في بعض هذه الأغنيات.وهاجم عمر كمال حمو بيكا بعد هجوم الأول وقال إنه لم يربح من الأغنيات المشتركة بينهما من قبل وأنه يكسب أمواله بنفسه منذ زمن بعيد وكان يترك الأغنيات لحمو بيكا يرفعها على قناته للكسب منها وكان لا يتقاضى منها أي شيء وأن حمو بيكا لم يحترمه على الإطلاق في الاتفاق على مهرجان باسم فستان الفرح وفوجئ بصاحب المركز التجاري متواجد أثناء تواجده عنه حلاقه الخاص وأن حمو بيكا اتفق معه واستلم العربون دون أن يسلمه نصيبه، وأنه كان لا يريد تقديم مثل تلك الأعمال وأنه يتجه لتقديم فن محترم على غرار بعض ما قدمه خلال الفترة الماضية وأنه ليس له في الإهانات والتنمر ومن السهل أن يقول ألفاظ قد تعيب بيكا.