القصة الكاملة لـ«خناقة» حمو بيكا وعمر كمال

دون سابق إنذار، قرر حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، الهجوم على المطرب عمر كمال، ونشر صورة الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتوسطها علامة الخطأ بلون أحمر، مطالبًا الجمهور عدم الزج باسمه معه مرة أخرى، لأنه منع التعامل نهائيًا، ووصفه بـ"الصاحب المزيف والقصير"، متناسيًا نجاح اغنيتهما منذ أيام قليلة مضت والتي حملت اسم "انتي معلمة".لم تمر 10 دقائق حتى تطور الأمر سريعًا، ليخرج عمر كمال في بث مباشر عبر صفحته الرسمية مدته 14 دقيقة، ويرد هجوم بيكا قائلًا: "يا أبو كرش، حاطط على صورتي علامة غلط كأني واحد إسرائيلي، لو قفلت تراكي هتقوم حرب وهقفلك كل تراكاتك اللي أنا مشترك فيها".وواصل كمال حديثه: "القصة بدأت إن قاعد عند الحلاق بتاعي لاقيت بيكا داخل عليا واحد بيتفق على شغل فساتين، أنا مالي، أنا عايز أعمل فن كويس من غير أسماء، فين فلوسي وفين حقي أنا كنت بقف جنبك وبساعدك في عز ما صحابك هربوا منك".وأضاف كمال: "فين فلوس أغنية الفرح مع إني مقابلك أول إمبارح، وبعدين أنا ربنا كرمني وعايز أعمل فن محترم، انت خلتني أعمل الفيديو وأحرجتني مع الراجل، إنت دخلت بيتي وكلت عيش وملح عيب تكتب بوست قدام الناس، أنا طول عمري جدع، وسايبلك 12 تراك تاكل منها عيش، وعربيتك اللي انت راكبها أنا اللي اتصدرت لك فيها عند المعرض وكان ثمنها مليون و850 ألف جنيه، ودورت عربيتك في وقتها ومشيت وكله عشان خاطري أنا، أنا مش قليل ولا صغير".لم ينتهِ الصراع بينهما عند هذا الحد، حيث قرر حمو بيكا، الاستشهاد بالموزع إسلام ساسو، قائلًا: "يا حلو يا أمور يا أبو قصة، انت كده كده مزيف بتغني بصوت واحد تاني انت مستعار، انت عمال تتمسكن قدام الناس، أنا اللي حايشك من نور وعلي انت أونطجي، ومش هتيجي معايا، انت شغلتي".