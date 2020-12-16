حمو بيكا لـ عمر كمال: «أنت كداب وأونطجى»

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على اتهامات عمر كمال مطرب المهرجانات، بسرقته أموال مهرجان الرشاش، قائلًا: "أنت ليك أصلًا حاجة متذكرش، وأنت واخد تراك انتي معلمة قصاده".وهدد بيكا، في لايف نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بأنه سيغلق قناة عمر كمال كاملًة، قائلًا: "عايز تاخد فلوس تشتغل، مش تاخد فلوس وخلاص، طول عمرك بتغني فين، وأنت عايز تطلع نفسك من المهرجان بتغني ليه، المهرجان هي اللي علتك، أنا عايزك تطلع تغني لوحدك".وأضاف: "يا حلو يا أمور يا أبو قصة، انت كده كده مزيف بتغني بصوت واحد تاني انت مستعار، انت عمال تتمسكن قدام الناس، أنا اللي حايشك من نور وعلي انت أونطجي، ومش هتيجي معايا، انت شغلتي".