مفاجأة كايرو شو لرأس السنة:«هابى نيو يير» مسرحية وكرنفال بعرض واحد

في تجربة فنية هي الأولى من نوعها يطلق مسرح "كايرو شو" مفاجآته الجديدة ليلة رأس السنة، بالعرض المسرحي الكوميدي الغنائي "هابي نيو يير" بطولة بيومي فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا الشبان منهم محمد عبد الرحمن"توتة"، وشيماء سيف، وكريم عفيفي، ومحمد أنور، إلى جانب دانا الحلبي، وسامية الطرابلسي.ولأول مرة يتزامن مع العرض المسرحي لليلة رأس السنة، كرنفال غنائي تشارك فيه مجموعة من نجوم الغناء، العرض المسرحي والكرنفال الغنائي سيكونان على مسرح كايرو شو"الماركيه"، كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.