296 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 296 إصابة جيدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت الإذاعة الموريتانية، الثلاثاء، عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق وباء كورونا بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 296 إصابة مؤكدة وتعافى 130 من المصابين ووفاة 8 مصابين، مشيرًا إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 11431، فيما بلغ إجمالي الوفيات 236 حالة، وتبلغ الحالات الحرجة في المستشفيات 47.