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رئيس التحرير التنفيذي
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شهادة التحول الرقمى شرط لمنح درجة الدراسات العليا بجامعة طنطا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:28 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى جلسته التى عقدت اليوم، على أن تكون شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا￼ شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه).

‏وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/7/18 على استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأفاد الدكتور كمال عكاشة، أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة، بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية، وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج، ويكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميًا.

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