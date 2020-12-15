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تقارير ومتابعات

تعليق وزير التربية والتعليم على تسريب الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:19 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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سيطر  تعليق وزير التربية والتعليم على تسريب الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي على محرك البحث العالمي جوجل عقب انطلاق الاختبار التجريبية الإلكترونية صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، لتدريب الطلاب على اجتياز الامتحانات الإلكترونية وفقا لخطة تطوير التعليم الجديدة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أول تعليق للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على تسريب امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء.

تعليق وزير التربية والتعليم على تسريب الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب الامتحان للصف الأول الثانوية قائلا: " من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة تسريب الامتحان حتى يلهي الجميع عن نجاح التجربة"، ومؤكدا أن امتحان تجريبي يمكن الدخول عليه عبر المنصات الإلكتروني من الساعة 9 صباحا ويمكن لأي طالب أن يدخل وينشر الامتحانات وهذا لا يعنينا لأن الفكرة في التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى لتسريب حيث أن الامتحانات بلا درجات، موضحا أنه نموذج استرشادي وبالتالي لا يمكن استخدام كلمة تسريب نهائيا .


كيفية إجراء الامتحانات الالكترونية التجريبية 


انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر ماراثون الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب على الامتحانات الالكترونية النهائية حيث تجرى دون درجات أو تقييم، وتحاكي تماما الاختبارات النهائية لقياس مدى استيعاب الطلاب للنظام الامتحانات الالكترونية الجديد.

كود الطالب المؤهل لدخول الاختبار الإلكترونية


قبل معرفة تعليق وزير التربية والتعليم على تسريب الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي يجب على طلاب الصف الأول الثانوي معرفة كيفية الحصول على كود الطالب المؤهل لدخول المنصات الإلكترونية لأداء الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي تجريها الوزارة من خلال هذا الرابط ( من هنــــــــــــا

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