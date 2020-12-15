نظر محاكمة سناء سيف في «نشر أخبار كاذبة» اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الثلاثاء، محاكمة سناء سيف في اتهامها باذاعة ونشر أخبار كاذبة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.وتضمن أمر احالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها في غضون الفترة من ٢٢ أبريل حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادى أذاعت عمداً أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وادعت فيها كذباً بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.وأضاف مر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفاً عاماً بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك الفاظاً نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.كما أضاف أمر الإحالة أنها استخدمت حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب «Sanaa seit» على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.وأشار أمر الإحالة أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدي عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن .