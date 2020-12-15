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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 15-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.77، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.60 جنيهن وللبيع 51.86، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.70 جيه وللبيع 51.80، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.55 جنيه وللبيع 51.50، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.75.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-12-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع الدينار مقابل الجنيه ليسجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.80، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 51.82، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.30 جنيه وللبيع 51.81، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.84، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.10 جنيه وللبيع 51.84، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.84.

وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.55 جنيه وللبيع 51.81، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.80، وفي البنك المركزي المصري انخفض أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.69.

وفي المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 51.80، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبييع 51.77، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.77.

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