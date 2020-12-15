سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-12-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.55 جنيه وللبيع 51.81، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.80، وفي البنك المركزي المصري انخفض أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.69.



وفي المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 51.80، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبييع 51.77، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.77.