أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل خدمات ولي الأمر عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم لمتابعة غياب وحضور أبنائهم طلاب الثانوية العامة بكل سهولة من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب إلى المدارس أو مديريات التعليم، وحددت طريقة متابعة الغياب الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة خدمات ولي الأمر.

خدمات ولي الأمر متابعة غياب طلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن منصة خدمات ولي الأمر الإلكترونية تتيح متابعة غياب المرحلة الثانوية العامة من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز لولي الأمر ومعرفة غياب طالب الثانوية العامة ونسبة حضور ابنه أو ابنته في المدرسة.





رابط منصة مركز معلومات التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيين لها، في وقت سابق، أن بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم تعد من أهم المنصة الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومن خلالها يتم الوصول إلى مختلف الخدمات الإلكترونية.

كما توفر منصة مركز المعلومات خدمة الدخول على بوابة الثانوية العامة، وكذلك بوابة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية وكل خدمات أبناؤنا في الخارج، تسجيل الدخول على رابط مركز المعلومات من هنا.

كيفية متابعة الغياب الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

وعن كيفية متابعة غياب طلاب الثانوية العامة عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا: ادخل على رابط متابعة غياب الثانوية العامة من هنا .

ثانيا: اكتب الرقم القومي للطالب من خانة الرقم القومي.

ثالثا: اكتب تاريخ الميلاد في خانة تاريخ الميلاد.

رابعا: اختر المحافظة التي تقيم فيها.

خامسا: اختر نوع الجنس من القائمة ذكر أم أنثى.

سادسا: اضغط على تسجيل الدخول لتظهر لك بيانات غياب الطالب ونسبة الحضور.



