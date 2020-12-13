«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:06 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، الأجزاء المقررة لطلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠).
وجاءت وفقا للصور المرفقة:
وجاءت وفقا للصور المرفقة:
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي
«التعليم» تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوي بالامتحان التدريبي