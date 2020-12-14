«التعليم» تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال أي شكوى من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية، أو الاستعلام عن حالة أي شكوى سابقة.وقالت الوزارة، في بيان، إن الشكاوى أو الاستعلان عنها يتم عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب والكود الخاص به عبر