الرئيس الإيراني: نمر بأشد الأيام صعوبة بسبب جائحة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن بلاده تمر اليوم بأشد الأيام صعوبة بسبب جائحة كورونا.وبحسب ما نقل عنه الإعلام الإيراني، قال روحاني إن الحكومة بكل طاقاتها سعت لإبقاء الاتفاق النووي رغم محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتدميره.وقال إن الاتفاق النووي كان مهما في تاريخ إيران والمنطقة.وتعهد الرئيس الإيراني بالوقوف أمام كل الضغوط، مضيفا: "سنعود إلى التزاماتنا إذا عاد الطرف الآخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي".وأضاف: "صادراتنا غير النفطية خلال التسعة أشهر الأخيرة انخفضت بشدة بسبب الحظر".