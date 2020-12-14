تركيا: حكم بالسجن 9 سنوات بحق نائبة كردية بتهمة الإرهاب

أصدر القضاء التركي حكما مشددا بالسجن لمدة 9 سنوات، بحق نائبة كوجاكوي بالبرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض، روجدا نازليار، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، والانتماء إلى تنظيم مسلح إرهابي بمحافظة ديار بكر.وأفاد موقع "خبر 7"، بأن القرار قد صدر في المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في ديار بكر، وطالب المدعي العام بمعاقبة نازليار، التي سبق وأن تولت منصب رئيس بلدية كوجاكوي، بزعم تعاونها مع مطلوبين أمنيا بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.وزعم القرار أن النائبة تتستر على أعضاء الحزب في منزلها، وورد في لائحة الاتهام، أن منزل نازليار تم استخدامه كرمز لمكان اجتماع لأعضاء التنظيم في المنطقة.وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت النائبة المعارضة، في 22 أكتوبر من العام الماضي، كجزء من تحقيق إرهابي في ديار بكر.وأطلق سراح نازليار، التي حكم عليها بالسجن من 7 إلى 15 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، في 14 سبتمبر.