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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-12-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.

ويرصد لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم الإثنين.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-12-2020

البنك المركزي المصري

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بسعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق فى بنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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