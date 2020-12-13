سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-12-2020

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك.محليًا، استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر في البنك المصري الخليجي، وحقق4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية الي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وفى بنك عوده 4.10 إلي جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر السعر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال السعودي مترتبط بالدولار الأمريكي ويعادل 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.