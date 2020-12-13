رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
منة سالم
طباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك.

محليًا، استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-12-2020

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر في البنك المصري الخليجي، وحقق4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية الي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وفى بنك عوده 4.10 إلي جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر السعر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي مترتبط بالدولار الأمريكي ويعادل 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

موضوعات متعلقة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 13-12-2020

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

السطو على منزل الإيطالى «روسى» خلال مراسم الجنازة

مواعيد القطارات اليوم الأحد 13-12-2020

وفاة نجم موسيقى الريف الأمريكى تشارلى برايد متأثرًا بإصابته بكورونا

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة

مناقشة كتاب «رحلة إلى جزر الجنة» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

افتتاح فعاليات ملتقى مسرح الميكروتياترو بمركز الحرية للإبداع