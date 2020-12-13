خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دليل شامل لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان لأداء الاختبار التجريبي.يذكر أن الامتحان التجريبي لطلاب الأول الثانوي سيتم عقده يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ويستمر حتى 20 من نفس الشهر.