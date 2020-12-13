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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:29 م
الدخول للامتحان التجريبي
الدخول للامتحان التجريبي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دليل شامل لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان لأداء الاختبار التجريبي.

يذكر أن الامتحان التجريبي لطلاب الأول الثانوي سيتم عقده يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ويستمر حتى 20 من نفس الشهر.
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي
خطوات الدخول للامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

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