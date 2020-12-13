المغرب يسجل 2012 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 2012 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية في عموم المملكة ليصل إجمالي الإصابات لـ399609 إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الوفيات جراء إصابتهم بكورونا لـ 6624 حالة.واشار بيان الصحة المغربية إلى تعافي 2925 حالة من المرض ليصل إجمالي المتعافين من الوباء لـ356023 حالة.وكشفت الصحة المغربية عن أن الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب بلغت 1038 حالة، من بينها 112 حالة تحت التنفس الاصطناعي.