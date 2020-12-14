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تقارير ومتابعات

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على جرائم الإخوانى حسن البرنس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:17 ص
حسن البرنس
حسن البرنس
جميلة على
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تسلمت محكمة استئناف الإسكندرية، قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالة القيادي الإخواني حسن البرنس نائب، محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع وحددت جلسة لنظر القضية.

"الدستور" ترصد الجرائم التي تورط فيها الإخواني حسن البرنس:

القتل العمد والتخريب في 2013
في 2018 تم تحويله وعدد 32 من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والترويج لأغراض الجماعة الأرهابية بالقول والفعل.

تعود أحداث القضية إلى 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الإخوان المسلمين من أجل تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني في القضية، والتي أثبتت تورط كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عدد 23 من قيادات الإخوان بالإسكندرية منهم حسن البرنس نائب المحافظ سابقًا، وصبحي صالح وحمدي حسن وحسين إبراهيم ومدحت الحداد وعلي عبدالفتاح وعاطف عيد، وقيادات من حزب الوسط وحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية.

وكشفت التحريات عن عقد عدة لقاءات مع أعضاء مكتب الإرشاد في أعقاب تراجع شعبية الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتنفيذ مخطط يعتمد على استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتكدير الأمن والسلم العام بالبلد في مواجهة المظاهرات التي أعلنت القوى السياسية المعارضة اعتزامها القيام بها.

وأشارت التحريات إلى أن قيادات الإخوان قاموا بالتخطيط والتدبير لأعمال العنف لإحداث حالة من الانفلات الأمني بالبلاد، ومنها الأحداث التي شهدتها مدينة الإسكندرية بتاريخ 5 _7 _2013 من خلال استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وعبوات المولوتوف للاعتداء بها على المواطنين السلميين، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

الكسب غير المشروع أثناء توليه منصب نائب محافظ الإسكندرية
بعد القبض على الإخواني حسن البرنس في 2013 طلب جهاز الكسب غير المشروع تحريات الأجهزة الرقابية في ثروات وزراء حكومة هشام قنديل.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، خاطب الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وجهاز الأمن الوطني لاستعجال تحرياتهم الخاصة بثروات وزراء حكومة الإخواني هشام قنديل رئيس الوزراء حكومة الإخوان الإرهابية ومصادر تلك الثروات.

وقالت مصادر قضائية إن الجهاز أرسل خطابا إلى الأجهزة الرقابية المصرية بسرعة إرسال التقارير والمعلومات الكاملة التي تخص وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، لبيان ما بها من تجاوزات قانونية قد تتمثل فى تضخم الثروة أو التربح عن طريق غير مشروع تمهيدا لبدء التحقيقات مع من يثبت عليه ذلك
وكان "البرنس" واحدًا من المتورطين في الحصول على أموال بشكل غير قانوني والتربح من وراء منصبه.

وتسلمت محكمة استئناف الإسكندرية، قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالة القيادى الإخواني حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع وحددت جلسة لنظر القضية.

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