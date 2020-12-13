رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
المعزين على عزاء
المعزين على عزاء نبيل فاروق
حسام عسل ـ آية سالم
طباعة
توافد منذ قليل المعزون على مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل نبيل فاروق، وحرص الحاضرون على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وبدء منذ قليل عزاء الراحل الروائي بيل فاروق مساء اليوم، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.

ورحل الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 64 عاما، كانت حافلة بالعديد من الأعمال الإبداعية، وهو رائد أدب الجاسوسية والخيال العلمي في مصر والوطن العربي.

وشييع جثمان الروائي يوم الخميس من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، بحضور عدد من محبيه وعشاق أدبه وكتاباته، ورحيله المفاجئ أثار صدمة كبيرة لدى قطاعات كثيرة في المجتمعين المصري والعربي من كُتّاب وأدباء وروائيين وقرّاء على اختلاف أعمارهم، فضلًا عن أصحاب المكتبات والناشرين الذين انتعشت مبيعاتهم بسبب كتابته.
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق
بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

الصور

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

شيكابالا يرد على مرتضى بشأن «خناقة عبدالحليم علي»

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

وفاة الروائي بهاء عبد المجيد متأثرًا بكورونا

سقطة رانيا يوسف.. عندما قررت الاحتفال بذكرى نجيب محفوظ وقعت في خطأ ساذج

الأربعاء.. نبيل القط يناقش «حكايات التعب والشفاء» بالنيل الثقافية

انطلاق معرض للكتاب بجامعة سوهاج 20 ديسمبر