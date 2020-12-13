بالكمامات.. توافد المعزين على عزاء نبيل فاروق

توافد منذ قليل المعزون على مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل نبيل فاروق، وحرص الحاضرون على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وبدء منذ قليل عزاء الراحل الروائي بيل فاروق مساء اليوم، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.ورحل الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 64 عاما، كانت حافلة بالعديد من الأعمال الإبداعية، وهو رائد أدب الجاسوسية والخيال العلمي في مصر والوطن العربي.وشييع جثمان الروائي يوم الخميس من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، بحضور عدد من محبيه وعشاق أدبه وكتاباته، ورحيله المفاجئ أثار صدمة كبيرة لدى قطاعات كثيرة في المجتمعين المصري والعربي من كُتّاب وأدباء وروائيين وقرّاء على اختلاف أعمارهم، فضلًا عن أصحاب المكتبات والناشرين الذين انتعشت مبيعاتهم بسبب كتابته.