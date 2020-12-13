أسرة نبيل فاروق تضع صورته لاستقبال المعزين

حرص أفراد أسرة الراحل الدكتور نبيل فاروق، على وضع صورة كبيرة لرجل المستحيل في واجهة المسجد لاستقبال المعزين.وبدأ منذ قليل عزاء الراحل الروائي بيل فاروق مساء اليوم، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.ورحل الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 64 عاما، كانت حافلة بالعديد من الأعمال الابداعية، وهو رائد أدب الجاسوسية والخيال العلمي في مصر والوطن العربي.وشيع جثمان الروائي يوم الخميس من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، بحضور عدد من محبيه وعشاق أدبه وكتاباته، ورحيله المفاجئ أثار صدمة كبيرة لدى قطاعات كثيرة في المجتمعين المصري والعربي من كُتّاب وأدباء وروائيين وقرّاء على اختلاف أعمارهم، فضلًا عن أصحاب المكتبات والناشرين الذين انتعشت مبيعاتهم بسبب كتاباته.