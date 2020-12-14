آخرهم دينا الشربيني وعمرو دياب.. مشاهير تسبب الحمل في انفصالهم

• أحمد عز وزينة



• أحمد الفيشاوي



• عادل السيوي وديالا



لم ينته الجدل القائم على أمر انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب حيث جاءت التكهنات أن الأمر سببه حمل دينا من عمرو رغمًا عن إرادته ومخالفًا للاتفاق الواقع بينهما بعدم الإنجاب، حيث إن الإنجاب سيجبر عمرو على الزواج الرسمي وهذا ما لا يريده.وليس عمرو دياب ودينا الشربيني هي الحالة الوحيدة التي تسبب الحمل في الانفصال بينهما بل هناك العديد من المشاهير وهذا ما يتم رصده خلال السطور التالية.هناك قصة زواج أحمد عز وزينة حيث بدأت منذ 7 سنوات عندما وضعت زينة طفليها في أمريكا ومن ثم بدأت معركة زينة مع المحاكم، مع إصرار عز على نفي ثبوت نسب الطفلين، وظهر أن الأمر كان علاقة بزواج عرفي مع عدم الإنجاب ولكن زينة أنجبت على الرغم من رفض عز.وحصلت على حكم خلع منه ثم بدأت تتحدث عن قضية الإنفاق على أطفالها، ثم قضية أخرى بإلزام عز دفع مصاريف المدرسة للأطفال بالمدرسة البريطانية للغات، وأخر تطورات الأمر رفع أحمد عز قضية بنقل الطفلين من المدرسة البريطانية للغات إلى مدرسة أخرى لارتفاع المصاريف التي تصل إلى 900 ألف جنية في السنة بخلاف مصاريفهم الشهرية التي تُقدر بـ 30 ألف جنية في الشهر.في المقابل رد محامي الفنانة زينة وهو معتز الدكر أن دخل أحمد عز يتعدى الـ 100 مليون جنية في السنة حيث تقاضي خلال 3 أيام من عرض مسرحية علاء الدين في السعودية مليون دولار.وكانت قصة أحمد الفيشاوي وابنته لينا أيضا حديث السوشيال ميديا حيث فجرت هند الحناوي عام 2003 خبر حملها من الفنان أحمد الفيشاوي نتيجة زواجهما عرفيًا، وما كان من الفيشاوي إلا النفي بشدة صحة الأمر ومن هنا بدأت المحاكم عملها وكانت نهاية العلاقة بينهما.وعام 2006 تم ثبوت نسب لينا للفيشاوي عقب إقناع أحمد بضرورة عمل تحليل إثبات النسب، والآن تكرر القضية من جديد لعدم صرف الفيشاوي على ابنته وصدور حكم حبس ضده لعدم الإنفاق وغيرها من قضايا السب والقذف في المحاكم التي لازالت إلى الآن.وكانت قضية عادل السيوي وزوجته سماح وابنتهما ديالا أيضا حديث السوشيال ميديا حيث رفض عادل الاعتراف بأبوته ولكن ظلت سماح عبر المحاكم لإثبات ذلك ولصق اسم ابنتها باسم والدها، القضية أخذت رقم 90 لعام 2017 وقضت المحكمة بالفعل بثبوت نسب الطفلة لأبوها عادل السيوي بشكل نهائي.