السلطات تتجاهل تساؤلات عن طائرات أردوغان.. ووزير النقل لا نعرف شيئا

تجاهلت حكومة العدالة والتنمية الرد على تساؤلات المعارضة حول طائرات وقصور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.وقال مورسيل ألبان، نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا التركية، إنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة حول تكلفة القصر الصيفي وعدد الطائرات التي يستخدمها الرئيس أردوغان حتى الان، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابة.واوضح نائب حزب الشعب الجمهوري، أنه وجه سؤالا حول هذا الأمر لوزير النقل التركي، فكانت الإجابة، "لا نعرف شيئا عن الموضوع".وتابع "ألبان"، "الدولة محكومة في رعونة تامة سألت عن طائرات الرئيس والقصر الصيفي ولم أجد جوابا، وطلبت من جميع الوزارات معرفة ما إذا كانت لديكم معلومات ووثائق حول الموضوع نبحث عن إجابات حول تلك الطائرات في جميع الهيئات".ووجه النائب المعارض تساؤلات لجميع الوزراء في مجلس الوزراء، وخاصة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، بشأن ما إذا كانت هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول قصر الإقامة الصيفية التابع للرئاسة في منطقة مرماريس بمقاطعة موغلا، وهل هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول عدد ونماذج الطائرات التي تستخدمها رئاسة الجمهورية لدى التنظيم المركزي والمحلي للوزارات؟.. وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو محتوى تلك الوثائق؟