رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات تتجاهل تساؤلات عن طائرات أردوغان.. ووزير النقل لا نعرف شيئا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
تجاهلت حكومة العدالة والتنمية الرد على تساؤلات المعارضة حول طائرات وقصور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال مورسيل ألبان، نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا التركية، إنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة حول تكلفة القصر الصيفي وعدد الطائرات التي يستخدمها الرئيس أردوغان حتى الان، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابة.

واوضح نائب حزب الشعب الجمهوري، أنه وجه سؤالا حول هذا الأمر لوزير النقل التركي، فكانت الإجابة، "لا نعرف شيئا عن الموضوع".

وتابع "ألبان"، "الدولة محكومة في رعونة تامة سألت عن طائرات الرئيس والقصر الصيفي ولم أجد جوابا، وطلبت من جميع الوزارات معرفة ما إذا كانت لديكم معلومات ووثائق حول الموضوع نبحث عن إجابات حول تلك الطائرات في جميع الهيئات".

ووجه النائب المعارض تساؤلات لجميع الوزراء في مجلس الوزراء، وخاصة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، بشأن ما إذا كانت هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول قصر الإقامة الصيفية التابع للرئاسة في منطقة مرماريس بمقاطعة موغلا، وهل هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول عدد ونماذج الطائرات التي تستخدمها رئاسة الجمهورية لدى التنظيم المركزي والمحلي للوزارات؟.. وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو محتوى تلك الوثائق؟

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

«شوقى» يزف بشرى عن مستوى التعليم المصرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

ثقافة الشاي.. سمات مميزة وجزء أصيل من تكوين ووجدان الشعب الصيني

بعد الحرائق.. أستراليا تستعد للفيضانات

بعد ألم 12 ساعة.. خروج حشرة من أذن رجل (فيديو)

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة

مناقشة كتاب «رحلة إلى جزر الجنة» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

افتتاح فعاليات ملتقى مسرح الميكروتياترو بمركز الحرية للإبداع