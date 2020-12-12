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التونسيون يطالبون الحكومة بإلغاء اتفاق مع تنظيم تابع للإخوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:17 م
عبير موسى
عبير موسى
محمد عمر
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نظم الحزب الدستوري الحر بقيادة النائبة التونسية عبير موسى، السبت، وقف احتجاجية للمطالبة بإبطال اتفاق وقعته الحكومة مع هيئة تتبع تنظيم الإخوان.

ونفذ الحزب الدستوري وأنصاره اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية التونسية للمطالبة بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمتها الوزارة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع للإخوان والذي يرأسه يوسف القرضاوي.

وطالب الحزب الدستوري والمتظاهرون بفتح تحقيق جدي في تمويلات الجمعيات المشبوهة في تونس، وذلك وفق وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" التونسية.

أكد رئيسة الحزب عبير موسى تفشي الإرهاب في البلاد وغياب الشعور بالأمان لدى عموم التونسيين في السنوات الأخيرة، مطالبة وزير الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمها مع الاتحاد التابع للإخوان وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة.

وكشفت موسى عن تمكن الاتحاد العالمي من فتح فرع جديد له في محافظة صفاقس وسط البلاد في غفلة من وزارة التعليم العالي ووضع نظم ارتقاء وامتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم أو موافقتها ما أفرز تعليما موازيا وخارج أطر الدولة.

كان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، قال مطلع الشهر الجاري إن الاتفاقية مع الاتحاد العالمي موجودة منذ 2012 لكنها غير مفعّلة.

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