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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة عن جثة فتاة الزاوية: انسداد مواسير الصرف كشف الجريمة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:46 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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انتقل فريق من نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، السبت، لمعاينة جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها عثر عليها داخل بالوعة صرف صحي لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل بالوعة صرف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا أن مواسير الصرف انسدت، فقام برفع غطاء البلوعة لمعرفة السبب فتفاجأوا بالجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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