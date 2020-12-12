26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

يستضيف المتحف المصري حفل مناقشة رواية "3 نبوءات سوداء" للروائي والباحث التاريخي الدكتور شريف شعبان وذلك السبت 26 ديسمبر في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.تدور أحداث الرواية في فترة زمنية طويلة جدًا، وفي أماكن وبلدان مختلفة بين الماضي والحاضر فتبدأ، منذ 1968، حيث سيناء المصرية تحت قبضة العدو الصهيوني، ثم تنقل إلى 1981، حيث مدينة تل الربيع التي باتت تعرف باسم «تل أبيب»، ثم عام 1992، حيث مدينة القاهرة التي تتغنى بعودة 1800 قطعة أثرية، كانت إسرائيل استولت عليها خلال احتلالها سيناء، ثم تنتقل إلى ديسمبر 2010 في القاهرة.ثم تعود بالتاريخ إلى ما قبل الميلاد حيث العام السابع من حكم الملك صدقيا آخر ملوك اليهود في أورشليم، والسنة الرابعة من حكم نبوخذ نصر؛ ملك بابل، ووقوفه على أسوار القدس في ما يقدر بعام 597 ق.م، ثمّ العودة بالزمن إلى العام 2011 في القاهرة، ثمّ الذهاب بالزمن لرصد سقوط بابل على يد الفرس 539 ق.م، ثم رجوع بالتاريخ إلى عام 2013 حيث لندن، ليتلو ذلك ذهاب يرصد استيلاء قمبيز الثاني ملك الأخمينيين الفُرس ابن الشاه الإيراني قورش، على مصر سنة 525 ق.م.أما عن شريف شعبان فهو خبير في الآثار المصرية القديمة وتاريخ الفن ومحاضر في كلية الآثار جامعة القاهرة، وله العديد من المقالات المنشورة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية المتخصصة، كما ألقى العديد من المحاضرات في عدة متاحف مصرية وله العديد من الكتب المتخصصة في مجال الآثار وتاريخ الفن، ويعمل حاليًا مسؤول النشر في مركز المعلومات بوزارة الآثار.