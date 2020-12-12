1937 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، اليوم السبت، تسجيل 1937 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 82 ألفا و246 حالة.وأضاف هشام- في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا ستار) الماليزية- أن الإصابات النشطة في البلاد بلغت 13 ألفا و751 حالة، بينما يوجد 66 حالة متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.وأوضح أنه جرى تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 411 وفاة، في حين تماثل 911 شخصًا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 68 ألفا و84 حالة.