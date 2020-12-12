بينهم أطفال.. تركيا تقتل 460 سوريًا خلال محاولتهم العبور إليها

قتل حرس الحدود التركي أكثر من 460 مدنيًا منذ انطلاق الثورة السورية نحو ثلثهم من الأطفال والنساء خلال محاولتهم العبور إلى تركيا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اليوم السبت، أن الوقت الذي كان من المفترض أن يتمحور الدور التركي ضمن منطقة خفض التصعيد بمراقبة وقف إطلاق النار، وعودة المهجرين إلى مناطقهم، لكن القوات التركية لم تقدم أي شيء يذكر للمدنيين في المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مرورًا بريفي حماة وإدلب.وكشف المرصد السوري عن أن القوات التركية وحرس حدودها عمد إلى قتل السوريين الفارين من هول الحرب مشيرا إلى أنه وثق خلال العام 2020 الجاري، استشهاد 19 مدنيًا برصاص قوات حرس الحدود "الجندرما"، بينهم 5 أطفال ومواطنة.وحسب المرصد السوري، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص الحرس التركي منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدنيا، بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.