رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينهم أطفال.. تركيا تقتل 460 سوريًا خلال محاولتهم العبور إليها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:44 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
قتل حرس الحدود التركي أكثر من 460 مدنيًا منذ انطلاق الثورة السورية نحو ثلثهم من الأطفال والنساء خلال محاولتهم العبور إلى تركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اليوم السبت، أن الوقت الذي كان من المفترض أن يتمحور الدور التركي ضمن منطقة خفض التصعيد بمراقبة وقف إطلاق النار، وعودة المهجرين إلى مناطقهم، لكن القوات التركية لم تقدم أي شيء يذكر للمدنيين في المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مرورًا بريفي حماة وإدلب.

وكشف المرصد السوري عن أن القوات التركية وحرس حدودها عمد إلى قتل السوريين الفارين من هول الحرب مشيرا إلى أنه وثق خلال العام 2020 الجاري، استشهاد 19 مدنيًا برصاص قوات حرس الحدود "الجندرما"، بينهم 5 أطفال ومواطنة.

وحسب المرصد السوري، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص الحرس التركي منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدنيا، بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

الصور

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

تعرف على أماكن الخروج في رأس السنة 2021 واحتفالات الكريسماس

تفاصيل إطلاق التعليم العالي منصة ادرس في مصر 2020 - 2021

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

أيام زمان

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا يقصد البرادعى؟
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

«على مائدة الست».. فهمى عمر يكشف أسباب صداقة العندليب والعمروسى

التاريخ السري| خرافات بناء الهرم الأكبر: موجات فوق صوتية ومرتفعات حجرية

26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

«سجن وصداقة لم تدم».. قصة جلال الحمامصي مع ثوار يوليو