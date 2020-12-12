النيابة تنتقل لمعاينة موقع العقار المنهار بحدائق القبة

انتقلت نيابة حدائق القبة إلى موقع انهيار عقار في شارع مصطفى عبد السميع في عزبة مكاوي بمنطقة حدائق القبة، وتبين انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق أثناء وجود السكان بداخله.وتمكن رجال الحماية المدنية من إخراج شخصين من تحت الأنقاض أصيبا بجروح عدة وتم نقلهما إلى مستشفى الدمرداش على الفور لتلقي العلاج اللازم.