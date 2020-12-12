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حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة موقع العقار المنهار بحدائق القبة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:27 م
العقار المنهار بحدائق
العقار المنهار بحدائق القبة
حسام التمساح
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انتقلت نيابة حدائق القبة إلى موقع انهيار عقار في شارع مصطفى عبد السميع في عزبة مكاوي بمنطقة حدائق القبة، وتبين انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق أثناء وجود السكان بداخله.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخراج شخصين من تحت الأنقاض أصيبا بجروح عدة وتم نقلهما إلى مستشفى الدمرداش على الفور لتلقي العلاج اللازم.

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