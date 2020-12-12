إنشاء مكتب توثيق الحامول المطور فى كفر الشيخ

أصدر المستشار عمرو مروان وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرع توثيق الحامول المطور، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ، ويكون مقره مبنى محكمة الحامول بمركز شرطة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.كما قرر الوزير نقل مقر انعقاد جلسات مدنى وصحة توقيع المطرية، من محكمة مدينة نصر الجزئية، إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات أسرة "السلام، المرج، المطرية"، من مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، إلى مجمع محاكم مصر الجديدة وفقًا للجريدة الرسمية.