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فن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «جمال الحريم» لـ نور وخالد سليم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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ينطلق عرض مسلسل «جمال الحريم» من بطولة نور وخالد سليم بداية من غدًا الأحد ضمن عروض الموسم الشتوي الجديد بم اقتراب انتهاء طاقم العمل من التصوير تماما حيث يتبقى أيام قليلة للغاية بعد ما يقرب من 3 أشهر ونصف تصوير.

قنوات ومواعيد عرض جمال الحريم

المسلسل يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC بداية من الثامن من مساء الأحد حيث يعرض على القناة العامة مع موعدين إعادة بالإضافة إلى العرض على قناة DMC DRAMA في تمام الحادية عشرة مع موعدي إعادة أيضا، كما يعرض المسلسل أيضا عبر قناة "إم بي سي 4" يوم الأحد أيضا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك بعد التعاقد على عرض العمل بشكل رسمي، من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وتبقى لأبطال العمل، عدد قليل من أيام التصوير للانتهاء تماما من تصوير المسلسل الذي يغوص في عالم السحر والشعوذة من خلال الإثارة والرعب وهو ما ظهر من الإعلان التشويقي الأول والبوسترات حيث تغوص الأحداث في عالم السحر والشعوذة مع خيوط درامية.

أبطال وشخصيات جمال الحريم

وتتمحور شخصية الفنانة اللبنانية نور في مسلسل "جمال الحريم"، من خلال تحولات كبيرة، وانفعالات خاصة، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

بينما يقدم النجم خالد سليم شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات خلال أحداث المسلسل، ويدعى "يوسف" الثري الذي تربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية، والتي تعمل مذيعة خلال الأحداث وتدعى "فريدة".

المسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

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