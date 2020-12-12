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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت 12-12-2020.. سيولة في القاهرة والجيزة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

النشرة المرورية اليوم السبت 12-12-2020

ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتظام حركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والاوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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