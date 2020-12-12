«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الطباعة بمدينة نصر، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فني طباعة أوفست، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.كما تحتاج الشركة، عمال نظافة، على ألا عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مواصلات (مؤسسات، حدائق، رمسيس)، راتب ثابت، وإضافي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0222744056، والتواصل مع المدير المسئول هبة وهدان، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة العامة، مدينة نصر.