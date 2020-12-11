«الغنوشى»: حل البرلمان التونسى «هروب إلى الماضى»

اعتبر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن الدعوات لحل البرلمان "هروب إلى الماضي".وخلال الفترة الماضية، أعلنت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي البدء باعتصام في مقر المجلس بسبب رفض رئاسة المجلس إصدار بيان يندد بالعنف الذي تعرض له نائبها أنور بن الشاهد.