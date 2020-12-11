قصف تركي بمدينة عين عيسى في الرقة بسوريا

أعلنت مواقع كردية، اليوم الجمعة، أن الفصائل الموالية لتركيا تقصف مدينة عين عيسى في الرقة بسوريا، وفق قناة العربية.فيما حذرت قوات سوريا الديمقراطية من تحضيراتها لشن عملية عسكرية، على خلفية القصف الذي استهدف بلدة عين عيسى شمالي الرقة من قبل الموالين لتركيا والقواعد التركية شرق الفرات، والذي أدى إلى جرح مدنيين خلال الأسبوع الحالي.