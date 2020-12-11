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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انتشار أمني أمام محافظة السليمانية العراقية تحسبًا لاحتجاجات جديدة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:20 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن وجود انتشار أمني مكثف أمام محافظة السليمانية تحسبًا لاحتجاجات جديدة، وفق فضائية "العربية".

وذكرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (رسمية)، أمس الخميس، مقتل 8 وإصابة 54 في احتجاجات محافظة السليمانية بإقليم كردستان (شمال).

ومنذ 2 ديسمبر الجاري، تشهد السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وأفاد بيان للمفوضية العليا بـ"استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع 8 قتلى و54 جريحا".

ودعت المفوضية العليا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار، مطالبة المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة السليمانية.

كما أوضحت أن الرواتب حق دستوري وإنساني، وعلى الحكومتين الاتحادية والإقليم الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، حسب البيان ذاته.

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